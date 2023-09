Braga, Jorge: "La sconfitta in campionato non ci indebolisce in Champions!"

Ultime news UEFA Champions League - L'allenatore del Braga, Artur Jorge, ha commentato la brutta sconfitta per 3-1 subita sul campo della Farense con queste parole, in vista del Napoli:

"Questa era una gara di campionato, non deve intaccare quella di Champions, non ci indebolisce. Siamo indeboliti solo per i tre punti persi, non siamo stati superiori all'avversario e così è più difficile. Siamo stati inferiori nell'aggressività, nelle seconde palle, nel possesso. Ci siamo messi in difficoltà da soli con questo livello. Titolo? Nessuno ha mai parlato del titolo, ma solo di avere un approccio serio tutte le partite. Abbiamo tanto da fare davanti per esprimerci al meglio".