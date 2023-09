Braga, Artur Jorge: "Che sconforto dopo il ko, il pari era più giusto! Non è stato facile per il Napoli"

L'allenatore dell'SC Braga, Artur Jorge, ha analizzato su Eleven su DAZN la sconfitta per 2-1 contro il Napoli, nel primo turno della fase a gironi di Champions League.

“Sarò sempre diffidente, ma penso che per quello che abbiamo fatto e per lo sconforto che abbiamo provato tutti, sia segno che abbiamo giocato una buona partita contro un grande avversario, di grande qualità.

È stata una partita in cui siamo riusciti a essere equilibrati, a volte eravamo in ascesa, altre volte il Napoli ed eravamo scontenti nei dettagli. Abbiamo sofferto negli scontri nel primo e nel secondo tempo. Alcuni fattori e dati hanno portato a questo risultato, ma sono molto soddisfatto della prestazione dei giocatori, hanno seguito il piano e siamo stati vicini alla conquista dei punti, cosa che credo sarebbe più giusta.

Le aspettative erano diverse, nonostante la lunga assenza da questa competizione. Ci sono due momenti che non lasciano il tempo di reagire. La squadra ha fatto molto bene, contrastando una grande valenza dell'avversario. Abbiamo eguagliato e superato il nostro avversario in alcuni dati.

Questo è un risultato che significa che abbiamo perso con grande dignità. Non è stato facile qui a Braga per il Napoli, abbiamo visto la festa che hanno avuto per aver vinto qui. Spero che questo sia un segno per il futuro”