Brachino: "Il Napoli se la gioca questa sera contro questo Barcellona…"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Claudio Brachino, direttore de “Il Settimanale”:



“Se Napoli e Inter passassero il turno? Il calcio italiano non sta male, continuo ad avere dei dubbi che il nostro sia un campionato ai livelli di qualche anno fa, però in Europa qualche passo in avanti lo abbiamo fatto. Il Barcellona non è più quello di qualche anno fa. Abbiamo fatto qualche passo in avanti con gli allenatori e le costruzioni del gioco. Inter e Napoli hanno due partite difficili, ma entrambe hanno le chance per passare il turno.

Napoli con l’organico al completo? I segnali positivi ci sono. È stata un’annata particolare. In questo terzo tentativo, rimettendo le pedine al proprio posto e ridando alla squadra le certezze, la squadra sembra aver ritrovato i campioni dello scorso anno. È un buon Napoli e non mi sembra inferiore al Barcellona che avrà molte assenze. Conta moltissimo anche la testa, si deve fare la serata, bisogna crederci ed entrare nell’ottica della serata. Se il Napoli azzecca la serata va ai quarti di finale.

Sembra che questo Napoli dopo qualche partita ha già ritrovato molti valori in più. Non sono solo Osimhen e Kvaratskhelia. Anche le pedine fondamentali dello scorso anno come Anguissa, Lobotka e Rrahmani giocano in una posizione più simile a quella dell’anno scorso. Questo dà alla squadra serenità. Con il Barcellona di stasera se la gioca”.