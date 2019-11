Botta e risposta Improta-Iannicelli: "Una delle soluzioni è cedere il club!", "Difficile contestare De Laurentiis..."

Gianni Improta ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"L'attuale società non vede di buon occhio gli ex calciatori storici del Napoli. Il discorso è delicato perchè ci troviamo a cospetto di una società guidata sui generis visto che c'è una sola persona che comanda. Ho sempre detto che avrei voluto vedere la faccia del presidente quando non sarebbero arrivato i risultati. Ormai una delle soluzioni rimaste sarebbe quella di cedere il club".