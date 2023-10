Botta e risposta Garcia-Giordano: "Qualcuno di voi mi ha fatto fuori abbastanza presto"

Botta e risposta in conferenza stampa tra Rudi Garcia e il collega Antonio Giordano del Corriere dello Sport. Il tecnico, come premessa alla conferenza, ha espresso delusione per come sia stato trattato nel post Fiorentina da certa parte della stampa. Dopo 2 domande ha preso la parola il collega del Corriere dello Sport che ha voluto rispondere al tecnico in merito a questa questione:

"Come sono state queste giornate? Questa è la conferenza stampa prima del Verona, rispondo a questa domanda e poi solo sulla partita: io sono sereno e tranquillo, lo dico perchè se dò risposte con carattere non interpretate che siano nervose. Dire che non ho apprezzato il dopo-Fiorentina è poco, secondo me è stata una mancanza di rispetto nei miei confronti, l'ho vissuto così. Però ringrazio i giornalisti che mi hanno sostenuto e i tifosi che ho incrociato in città e che mi hanno incoraggiato. Ho trovato esagerato il post-Fiorentina, non abbiamo fatto tutto male e ho trovato la vicenda sproporzionata. Per questo non sono stato contento, però quello che conta è il lavoro con la squadra ed il rapporto con i dirigenti, subito dopo la Fiorentina ho avuto il sostegno della società e ieri dal presidente. Visto che non è andato tutto bene, e contro la Fiorentina venivamo da 4-5 partite buone, non mi sono mai nascosto e non inizierò oggi: pensavo che avere un atteggiamento collaborativo sarebbe stato più onesto, ma ora mi sto chiedendo se stia sbagliando. Ci penserò su. Nient'altro, l'importante è vincere a Verona poi ci saranno altri match importanti in una settimana"