Bosco (agente FIFA) a CN24: "Non prenderei né James né Lozano, in attacco preferisco Belotti! A centrocampo servono due innesti"

Christian Bosco, agente FIFA, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “CalcioNapoli24 Live”, trasmissione in onda sul canale 296 del digitale terrestre. Ecco quanto da lui affermato:

“Non prenderei né James né Lozano. Il secondo arriverà a Napoli al 101% solo in caso di addio di Lorenzo Insigne perché hanno le stesse caratteristiche ed anche lo stesso procuratore. James è un ottimo giocatore ma non ha un ruolo definito, il Napoli ha bisogno di obiettivi mirati. Manolas sarebbe un ottimo acquisto, il meglio tra quello che si potrebbe prendere adesso. In attacco prenderei Belotti, per me il Napoli ha bisogno maggiormente di una punta. In mezzo al campo per me servono due colpi: un giocatore come Veretout ed un regista in grado di far girare la squadra”.