Borletto: "L'idea della Juve è andare su Osimhen, tutto dipenderà da due fattori"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuta Giulia Borletto, speaker di Radio Bianconera e giornalista di TuttoJuve. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Chi potrebbe schierare Thiago Motta dal primo minuto?

“Tante assenze per Thiago Motta, in una gara che potrebbe portare la Juve ad agganciare l’Atalanta. Le scelte dovrebbero partire dal confermato Di Gregorio tra i pali. Weah, Kalulu, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, McKenney al posto di Koopmeiners che dovrebbe partire dalla panchina, perché ha pagato la troppa pressione e la tattica di Motta di fargli prendere fiducia schierandolo sempre. Nico Gonzalez; Kolo Muani confermatissimo in attacco, col gol che gli manca quasi da un mesetto.”

In caso di vittoria contro l'Atalanta, si può iniziare a sognare lo scudetto?

"La parola 'scudetto' non è molto amata in casa Juventus. Nell'ultimo periodo, la squadra è uscita sia dalla Champions che dalla Coppa Italia, ma ha scalato la classifica in maniera impressionante. Fino a qualche mese fa era a -15 o addirittura -16 dalla vetta, mentre ora è tornata in corsa, approfittando di alcuni passi falsi delle dirette concorrenti. È così che si vincono i campionati. Tuttavia, ci sono tre squadre, e forse anche una quarta, la Lazio, che è a due passi e sta dimostrando di non voler mollare nulla, nemmeno sul fronte europeo. Vincere contro l'Atalanta significherebbe agganciarla in classifica, ma credo che la squadra di Gasperini manterrà questa posizione a lungo. Allo stesso tempo, anche gli impegni di Napoli e Inter non sembrano così complicati."

In estate dobbiamo aspettarci un nuovo assalto della Juventus per Osimhen?

"L’idea è quella, ma molto dipenderà da come si concluderà la stagione. Se la Juventus, per qualche motivo clamoroso, non dovesse qualificarsi in Champions League, difficilmente farebbe un investimento così oneroso. I dirigenti sono i primi a esserne consapevoli. Inoltre, molto dipenderà anche dalla questione Kolo Muani e dalla concorrenza sul mercato, perché arrivare a Osimhen non è semplice nemmeno dal punto di vista economico."