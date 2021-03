Borja Mayoral, l'agente: "Parlammo di lui al Napoli tre anni fa: non tutti i giocatori possono arrivare alla stessa squadra"

Napoli - Alejandro Camano, agente di Borja Mayoral, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "La Roma avrà già dimenticato Parma. I giallorossi devono concentrarsi sul passaggio del turno in Europa League".

Mayoral sarà titolare con il Napoli?

"E’ molto felice di giocare nella Roma, per Fonseca è molto importante avere due centravanti come Borja e Dzeko. La concorrenza lo stimola, non so se giocherà in Europa League o contro gli azzurri".

Il Napoli voleva Mayoral?

"Sì, il Napoli è una squadra che vede il calcio di tutto il mondo, e molto attenta ai calciatori di prospettiva. Avevo parlato col Napoli di Borja tre anni fa, ma non tutti i giocatori possono arrivare alla stessa squadra. Per qualsiasi calciatore dei maggiori paesi europei è molto importante giocare nel campionato italiano".