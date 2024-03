Stefano Borghi, telecronista Dazn, è intervenuto ai microfoni dell'emittente commentando la corsa in zona Champions in Serie A: "Se i posti sono 4 allora il Bologna si sta meritando la posizione al di là dei punti. Se i posti sono 5 allora il Napoli non lo tiro fuori perché le altre possono togliersi punti tra loro, anche se oggi Roma e Atalanta possono aver fatto un punto importante”.