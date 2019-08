Borghi: "James al Napoli si fa più difficile ogni giorno che passa, prossima settimana decisiva. Icardi? Lo vuole più ADL che Ancelotti"

Ultimissime calcio Napoli - Stefano Borghi, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Più passa il tempo più credo sia difficile immaginare l’arrivo di James Rodriguez al Napoli ma credo che questa settimana possa essere molto significativa. Ho l’impressione che il Napoli abbia sviluppato delle soluzioni alternative. Se si cerca un giocatore come James non ce ne sono in giro come lui. Lozano è molto vicina ad interessante per il progetto tecnico e poi bisogna vedere se si vuole intervenire nel ruolo di centravanti. Ho l’impressione che Icardi sia molto voluto dal presidente ed un po’ meno dall’allenatore per una questione di equilibri.