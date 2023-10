Notizie Calcio Napoli – Il doppio ex di Verona e Napoli, Roberto Bordin, ha rilasciato delle dichiarazioni alla redazione de L'Arena:

"Baroni è serio e motivato, un'assicurazione. L'Hellas, anche se dal vivo non l'ho mai vista, mi sembra ben quadrata e messa in campo. Con il Napoli sarà una bella partita tirata, perchè entrambe hanno bisogno di punti. Se i gialloblù hanno l'atteggiamento giusto possono mettere in difficoltà gli azzurri".