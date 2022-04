Bordin: "Spalletti ha superato momenti difficili, deve restare ma ora deve chiudere in bellezza"

Ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, ha parlato Roberto Bordin:

"Penso che l’allenatore deve sempre valutare ed è sempre davanti a tutti come responsabilità, come ha detto lo stesso Spalletti. I momenti più difficili per il Napoli sono stati a metà campionato, con gli infortuni e la Coppa d’Africa, dove ha fatto grandissime cose. Forse non si è ancora pronti per vincere lo scudetto. Bisognerà fare dei ritocchi per rendere la rosa più competitiva. Il tecnico deve valutare cosa è successo in queste ultime partite andate male per voltare pagina e finire in bellezza il campionato. Deve restare anche il prossimo anno".