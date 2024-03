Bordata De Laurentiis a Sarri: "Chi si dimette è un perdente! Gli impegni si mantengono fino alla fine..."

Stoccata di Aurelio De Laurentiis a Maurizio Sarri dimessosi in queste ore in casa Lazio. Il presidente del Napoli ne ha parlato nel pre partita di Barcellona-Napoli dove ha parlato ai microfoni di Mediaset:

Mi ha molto stupito la notizia delle dimissioni di Sarri. Dopo le prime esperienze che ti qualificano come un professionista tu ti devi assumere delle responsabilità. Se tu stai in una determinata società devi portare l'impegno a termine fino alla fine, per una questione di contratto, con i tifosi, il club ecc. Chi dà le dimissioni alla fine è un perdente secondo un mio parere. Non so che tipo di problemi possono essere stati tra Sarri e la Lazio di Lotito. Claudio mi sembra una persona molto diversa da me, lui non è mai irruente, forse è esagitato perché vuole fare di tutto di più tra politica, calcio, industria. E' un uomo che ha delle qualità. Secondo me si dovevano trovare delle soluzioni all'interno del rapporto perché a pochi mesi del campionato una squadra non si lascia".