Bonomi: "Sarà difficile per il Torino, Napoli galvanizzato dopo il pareggio con il Barcellona"

Mauro Bonomi, ex calciatore di Napoli e Torino, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ToroNews. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Hanno preso l’allenatore giusto al momento del cambio. Gattuso è un allenatore preparato ed ha il carattere giusto per tenere il gruppo. È arrivato in un momento estremamente difficile con assenze importanti come quella di Koulibaly ed è riuscito a fare un buonissimo lavoro. Saranno galvanizzati perché con il Barcellona hanno fatto una grandissima partita, al di là del risultato che può soddisfare o meno. Sarà tosta per il Toro, ma potrà essere anche la scintilla che fa riscattare le ultime prestazioni opache".

Che Toro si aspetta al San Paolo? "Mi piacerebbe vedere le due punte, mi piacerebbe vedere un Toro che se la gioca a viso aperto. Non devono avere paura e devono magari anche rischiare qualcosina, ma proponendo il loro gioco. Il Toro con gli uomini che ha non può non avere 4 o 5 occasioni a partita. Devono togliersi di dosso la paura, ci vuole anche sfrontatezza e farsi scivolare addosso le paure esterne all’ambiente".