Boninsegna: "Giocare a Napoli è difficile, ma per l'Inter perdere sarebbe un guaio"

Roberto Boninsegna ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli:

"Giocare a Napoli è sempre dura, dopo la sconfitta dell’Inter nel derby sarebbe un guaio perdere col Napoli che sorpasserebbe i nerazzurri. Dopo l’Inter sarebbe obbligata a vincere a Bologna e non sarà facile. Osimhen e il pressing? Il calcio è cambiato, vanno sempre in tre o quattro a pressare. Ai miei tempi noi attaccanti facevamo i difensori da metà campo in su. Ora si fanno molto retropassaggi al portiere e col pressing degli attaccanti si vedono molte papere degli estremi difensori. Oggi non marca più nessuno, le difese giocano tutte in linea, prima c’era il marcatore più il libero. Al Napoli ad esempio c’era Bruscolotti che mi marcava e Vavassori libero che mi menava. Osimhen o Dzeko? Osimhen ha un avvenire avanti".