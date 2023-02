Boniek: "Altro che macumbe, Napoli non può perdere questo Scudetto! Champions? Eintracht squadra cazzuta, ma..."

Zibi Boniek, ex attaccante polacco ed attuale vicepresidente UEFA, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Intervista Boniek sul Napoli

“Il Napoli non può più perdere questo campionato, è l’unica squadra che gioca alla grande e nello stesso modo contro qualsiasi avversario. Le macumbe se le sono inventate a Napoli, però penso che se gli azzurri dovessero perdere questo campionato sarebbe la fine del mondo. Questo non accadrà perché hai un vantaggio incredibile, puoi permetterti anche di perdere quattro partite e saresti ancora in avanti. Il Napoli poi è l’unica squadra che non si stanca, perché gestisce in modo perfetto il possesso palla e fanno correre gli avversari”.

Sulla Champions: “Il Napoli ha l’obbligo di fare il meglio possibile, solitamente chi vince in Europa vince anche il campionato. Gli azzurri giocano bene ma non devono sottovalutare l’Eintracht perché è un team cazzuto, seppur la squadra di Spalletti è favorita. Una volta eliminati i tedeschi poi si vedrà".

Kvaratskhelia e Osimhen? Sono due ragazzi fantastici e bravi, facciamogli vincere qualcosa e poi magari li paragoniamo a qualche altra coppia d’attacco”.