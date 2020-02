Boniek: "Gattuso? Mi passò per la mente di fargli allenare la Polonia, ma concretamente non ci fu niente"

Zibi Boniek, presidente della federcalcio polacca, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Milik ha qualità importanti, sono contento stia attraversando un buon periodo. Gattuso mi piace, lo conosco da calciatore e mi piaceva. E' uno vero, ti dice le cose in faccia. E' un po' come me nel senso che è molto diretto e sanguigno. La mia ammirazione verso di lui è da tempo fin da quando allenava squadre diversa da quella attuale. C'era un periodo in cui ho pensato a Gattuso come nostro commissario tecnico, ma lui era già impegnato. Con lui però non ho avuto incontri o contatti, era un'idea che mi passò per l'anticamera del cervello. Concretamente pensai a De Biasi che era sulla panchina dell'Albania. Milik? Gli ho telefonato la settimana scorsa"