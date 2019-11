Bonaventura a Sky: "Fermata una squadra forte come il Napoli, contento per il gol. Voglio l'Europeo"

Giacomo Bonaventura, centrocampista del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport dopo il pareggio contro il Napoli per 1-1 a San Siro. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

Sull'Europeo: "Da qui in avanti lavorerò con passione e voglia di fare bene, il campo parlerà se sarò fra i migliori giocatori in Italia, in quel caso Mancini mi prenderà in considerazione".

Su Pioli: "Il mister ha fatto un lavoro importante, tattico, fisico. Le prestazione sono solide, da squadra. Dobbiamo percorrere questa strada da qui in avanti. L'anno scorso siamo quasi arrivati in Champions poi abbiamo cambiato tanto. Ripartire sempre non è facile, con tanti giocatori giovani che si devono inserire. Abbiamo messo tante cose a posto, il mister è stato bravo".

Sul gol: "Sono contento, rientravo a San Siro da titolare dopo tanto tempo e segnare è stata una grande emozione. Stiamo giocando bene, le parestazioni ci sono, quindi abbiamo intrapreso la strada giusta".

Sull'infortunio: "E' stata dura, ma sapevo che sarebbe arrivato il mio momento. Mi mancavano certe emozioni. Oggi è stata una bella giornata".

Sul ruolo in campo: "Per me è uguale, l'importante è sapere sempre cosa il mister vuole da me in campo. Non c'è problema a giocare a centrocampo o in attacco per me".

Sulla partita: "Di positivo stasera c'è sicuramente la prestazione, siamo stati attenti tatticamente e ci siamo mossi bene insieme. L'avevamo preparata molto bene. Di negativo c'è che nel secondo tempo avevamo più spazio, con un po' di lucidità in più avremmo potuto creare qualche occasione in più".