Massimo Bonanni a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato del Napoli:

“Il club azzurro ha trovato l'allenatore giusto per gli uomini che ha. Il Napoli come rosa è superiore al Milan, non all'Inter ma al Milan sì. Spalletti ha sempre avuto squadre che sono partite forti e poi hanno mollato. Spalletti in Italia è uno degli allenatori più preparati".