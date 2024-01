Calciomercato - “Sicuramente credo che Zielinski non farà parte più del Napoli il prossimo anno. Samardzic è un ottimo acquisto e sono convinto che se il Napoli non entrerà tra le prime quattro sarà più per demeriti propri che per meriti altrui. Al Napoli non serviva ora uno come Mazzarri ma qualcosa di diverso. Hanno dovuto tamponare una difficoltà con lui ma è una scelta sbagliata". Così l’ex calciatore Massimo Bonanni a Tmw Radio.