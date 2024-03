Bonacini a CN24: "De Laurentiis si sta rendendo conto ora di cosa ha perso con Giuntoli, non si sentono più. Il primo anno ebbe difficoltà, farà grandi cose alla Juve"

Napoli - Stefano Bonacini, ex presidente del Carpi, è intervenuto a CalcioNapoli24 Live su CN24 Tv:

"Sento Giuntoli, è lui che mi chiama spesso. Alla fine sta cercando di mettere insieme le idee di lavoro ma ci vuole un po' di tempo ora alla Juve anche se ha iniziato abbastanza bene. Sta mettendo insieme dei tasselli e con il tempo metterà le cose a posto. Più vai con società importanti e meno hai la possibilità di fare quello che vuoi come capitava con me a Carpi. Ha una dedizione del lavoro incredibile, riesce a trovare i giocatori giusti per la squadra e l'allenatore anche solo vedendo un video. L'aspetto umano è di fondamentale importanza, alla Juve ha bisogno di un po' di tempo e deve prendere le misure. Anche a Napoli il primo anno è stato molto difficile, conosceranno bene cosa è capace di fare. Ti rendi conto cosa ha fatto Cristiano quando va via dell'importanza di una figura come lui, se ne sta accorgendo anche il presidente De Laurentiis. Non si sente più col presidente del Napoli, lui ormai voleva andare via ed era arrivato al capolinea. Se c'è una situazione adatta per me potrei tornare, devo però restare vicino alle mie aziende".