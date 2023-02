Bologna, Thiago Motta: "Inter squadra da scudetto, ma daremo il massimo per fermarli"

Napoli Calcio - Se il Napoli sarà impegnato domani al Castellani, l’Inter - ovvero la prima squadra alle spalle degli azzurri - scenderà in campo domenica nel lunch match contro il Bologna. Thiago Motta, tecnico della squadra emiliana, ha parlato del match in conferenza stampa: “Che Inter ho visto mercoledì contro il Porto? Una squadra da scudetto, da Champions League. Ma cercheremo di limitarla al meglio, daremo il nostro massimo. Sarà una gara diversa rispetto all'andata. Abbiamo lavorato bene questa settimana con allenamenti fantastici e speriamo di portare tutto questo domenica in campo".