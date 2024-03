Si gioca Empoli-Bologna e Thiago Motta è intervenuto ai microfoni di SkySport nel prepartita: “Cosa fare per cullare il sogno europeo? Dobbiamo fare il Bologna. Dobbiamo proseguire sulla scia attuale. L’Empoli sta in casa e gioca bene, servirà una grande prestazione e giocare a calcio in entrambe le fasi per avere la meglio”.Â