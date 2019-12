Bologna, Skov Olsen in mixed zone: "Contento di aver aiutato la squadra con il mio primo gol"

Notizie calcio Napoli - Andreas Skov Olsen, attaccante del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni in mixed zone dopo la vittoria contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Sono molto contento di aver aiutato la squadra con il mio primo gol: dedico il gol a me e alla mia famiglia, ma anche alla squadra e al mister. Sono felice di aver accumulato minuti. Le altre volte non avevo fatto benissimo, spero d’ora in poi di essere più costante. In nazionale venivo da un momento diverso, spero di riuscire a fare anche qui a Bologna quanto fatto l’ultima volta in under 21. Orsolini? Lo rispetto, è un mio compagno di squadra e spero faccia sempre bene”.