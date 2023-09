Lucas Skorupski, portiere del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre partita di Bologna-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Oggi affrontiamo una squadra forte, ma cercheremo di fare punti e di vincere. Il mio connazionale Zielinski? Non l'ho sentito prima della partita, ma siamo stati qualche giorno insieme in Nazionale. Al termine del match ci saluteremo, ma spero non mi faccia gol oggi. Gli faccio un grande in bocca al lupo”.