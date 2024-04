Bologna, Motta: "Ferguson? Non sono preoccupato. Difficoltà contro chi si chiude? Il Napoli dell'anno scorso non ha avuto tanta difficoltà"

Thiago Motta, allenatore del Bologna, dopo il pareggio contro il Monza ha parlato al microfono di DAZN:

"C'è stata voglia di vincere. Abbiamo provato dal primo all'ultimo minuto, abbiamo creato tanto, meritavamo di andare in vantaggio. Abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra che si è difesa bene, in tutti i sensi. Con tante perdite di tempo e anche con situazioni un po' strane, perché se vogliamo dare continuità al gioco bisogna che si giochi e non che si fermi la partita così. Sono soddisfatto per la prestazione, ma non per il risultato perché abbiamo fatto di tutto per vincere".

Fate più fatica contro squadre che vi attendono col blocco basso?

"Anche l'anno scorso alla fine ci siamo trovati contro squadre che si chiudevano molto bene, che non lasciavano spazi tra le linee e che provavano ad andare in contropiede, proprio come stasera. Non solo per il Bologna, per tutte le squadre della Serie A è complicato giocare contro squadre che si chiudono bene. Al massimo l'Inter e il Napoli dell'anno scorso non hanno avuto tanta difficoltà ad entrare in queste difese così chiuse, ma le altre sì. Oggi abbiamo creato le occasioni giuste per andare in vantaggio, non ci siamo riusciti. Se il Monza si fosse aperto di più la gara sarebbe stata molto più aperta, non è stato il caso ma andiamo avanti".

Come sta Ferguson?

"E' uscito per un problema al ginocchio, vedremo, ancora non so come sta. Ma non sono preoccupato, è un gran ragazzo, ha grande energia e non credo che sarà un problema per lui".

Ora c'è la Roma.

"Una bella occasione per affrontare una grande del nostro campionato, una di quelle che ha la normale ossessione di andare in Europa. Noi dobbiamo fare il nostro lavoro al massimo e affrontare l'impegno al meglio".