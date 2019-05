Bologna, Mihajlovic: "Vogliamo battere il Napoli e fare il record di punti! Abbiamo quattro indisponibili, affrontiamo la squadra più forte dopo la Juve"

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Domani sarà una partita importante, siamo già salvi e già questo viene considerato un miracolo, ma se vinceremo domani batteremo il record dei punti e potremmo arrivare decimi in classifica, e quel punto diventerebbe un capolavoro. Questa cavalcata resterà non solo nella storia del Bologna ma anche del calcio italiano. Abbiamo una buona motivazione quindi per vincere domani, non sarà facile perché affronteremo la squadra più forte d’Italia dopo la Juventus, ma avremo il vantaggio di giocare in casa.

Abbiamo preparato la partita come tutte le altre, la affrontiamo come se fosse la più importante di tutte. Cercheremo di lavorare come abbiamo sempre fatto, speriamo di vincere, poi parleremo del futuro. Mi concentro solo sulla gara di domani.

Mancheranno Poli, Edera, Sansone e Mattiello. Gli altri sono a disposizione".