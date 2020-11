Ultime notizie calcio - Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita contro la Sampdoria. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Secondo me il Sassuolo per mentalità e per come gioca può assolutamente giocarsela per lo scudetto. Poi magari non ci riuscirà, ma secondo me è una squadra che ha tutto. Contro di noi non sanno nemmeno loro come hanno vinto però per il resto stanno facendo molto bene".