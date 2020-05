Ultime calcio - Sinisa Mihajlovic lancia una clamorosa rivelazione sul futuro di Zlatan Ibrahimovic. Infatti, intervistato dalla trasmissione tv serba Vece Sa Ivanom Ivanovicem, il tecnico del Bologna ha dichiarato:

Mihajlovic

“Mi ha chiamato qualche giorno fa: vedremo cosa decide in estate. Certamente non rimarrà a giocare al Milan, ma la domanda è se verrà da noi o se tornerà in Svezia”.