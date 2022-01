Ultimissime calcio Napoli - Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Tutti hanno simpatie, la mia per il Napoli è insolita visto dove ho giocato ed ho allenato. Spero che vinceranno tutte le partite ma non questa e che stasera non vincerà il migliore".