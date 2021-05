Bologna, Mihajlovic ironico: "Non si sa quando giocheremo contro la Juve: lo decideranno loro?"

Serie A - Sinisa Mihajlovic ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa:

L'assenza di Svanberg e Danilo darà una chance a Antov e Vignato?

"Sono entrambi disponibili però vedremo, abbiamo un altro allenamento".



Porterà i giovani dell'ultima volta e ci sarà una chance anche per Raimondo?

"Raimondo sicuramente lo farò esordire in una di queste due partite. Ha dei movimenti che mi piacciono".



All'ultima di campionato arriva la Juve...

"Si ma ci pensiamo poi... Tra l'altro non si sa ancora quando giochiamo, lo deciderà la Juve?"



A fine campionato dovrebbe arrivare anche Saputo?

"Eh si e tra l'altro dovrà anche pagarci una cena... Prima c'era la scusa dei ristoranti chiusi mentre ora non può più tirarsi indietro".