Bologna, Mihajlovic in lacrime in conferenza: "Ho la leucemia, non vedo l'ora di iniziare la battaglia e di vincerla"

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa dei suoi problemi di salute con le lacrime agli occhi. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Avevo chiesto riservatezza, mi dispiace che qualcuno abbia pubblicato la notizia per vendere 100-200 copie. Ho voluto fare questa conferenza stampa per spiegare come stanno le cose. Ho scoperto di avere la leucemia. Quando mi è arrivata la notizia ero in camera ed ho pianto tutta la notte, mi è passata tutta la notte davanti. So di avere questa malattia ma so che la batterò. Non vedo l’ora di iniziare questa battaglia che vincerò per la mia famiglia e per tutti quelli che mi vogliono bene. Chiedo scusa se di recente non ho risposto al telefono ma volevo stare un po' da solo. Ho bisogno del supporto di tutti. Se è successo a me che stavo bene, mi allenavo sempre etc può capitare davvero a tutti. E' giusto prevenire. In un momento ti cambia tutto. Sembra un incubo ed invece è la realtà”.