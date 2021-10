Bologna, Mihajlovic: "Arbitri? Non parlo di loro: in undici superiori al Milan"

Ultime calcio - Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara persa per 4-2 contro il Milan:

"Non sono arrabbiato ma dispiace per come si è messa la gara. Mi sono promesso di non parlare più degli arbitri: la mia squadra ha pareggiato la partita con l'uomo in meno, poi in nove contro undici c'è stata anche un'occasione per andare in vantaggio. In undici siamo stati superiori al Milan, loro hanno creato poco: i miei ragazzi devono essere orgogliosi per quanto fatto, hanno dimostrato di essere forti".

Non parliamo di arbitri, ma di regolamento...

"Non ho voglia di parlare di niente. Se l'arbitro ha preso una decisione, ha preso quella giusta".

Unica pecca di una partita ben giocata: i tagli sui centrali...

"Senza la deviazione di Medel, Skorupski avrebbe parato la conclusione di Leao. Non credo che la squadra abbia sofferto più di tanto, il Milan non ha creato niente: in dieci abbiamo recuperato due gol, in nove ci siamo procurati due chance per andare in vantaggio. Non abbiamo sofferto nemmeno con due uomini in meno: oggi abbiamo perso e vinto allo stesso tempo, abbiamo fatto una grande gara".

Come hai visto Ibrahimovic?

"Bene, ma poteva anche non segnare il quarto gol. I miei difensori lo hanno tenuto bene, a parte il gol non ha fatto molto altro. Io e Ibrahimovic non ci siamo parlati, sono andato subito negli spogliatoi".