Bologna, l'ex ds Bigon: "Svanberg-Napoli? Mentalmente è pronto per una piazza così! Sarebbe un peccato se..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli vuole Mattias Svanberg del Bologna? Io l’ho già detto altre volte che Svanberg ed altri ragazzi come Theate, Hickey e Schouten sono giocatori pronti per squadre ambiziose e più grandi, così come Barrow ed Orsolini. Uno come Svanberg sarebbe un peccato se lasciasse l’Italia, oggi come oggi il nostro campionato si sta specializzando nello scoprire talenti e nello svilupparli prima di venderli fuori dall’Italia: il nostro campionato si impoverisce. Sarebbe bello se questi giocatori che aspirano all’Europa possano rimanere in Italia: Mattias è un ’99 pronto con quattro campionati di A alle spalle, ha dimostrato di essere caratterialmente pronto per una piazza come Napoli e con le sue pressioni. Non so se arriverà, ma sulla qualità di questi giocatori i club italiani perdono tempo nel cercare altri all’estero”