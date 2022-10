Bologna, Dominguez: "Il gol mi dà fiducia ma ora testa al Napoli"

Nicolas Dominguez, centrocampista del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo il pareggio con la Sampdoria:

"Mi sono trovato bene come trequartista, il gol mi dà fiducia. Peccato per il risultato, perché volevamo vincere: ora testa al Napoli. Cosa è cambiato nella ripresa? La Samdporia ha cambiato qualcosa, noi non siamo stati lucidi nel trovare una soluzione. In che ruolo preferisco giocare? Mi piace giocare sulla trequarti, come giocavo in Argentina. Sono più vicino all'area e posso dialogare con Arnautovic".