Bologna, De Silvestri: "Thiago Motta? È innovativo e fa crescere i giovani"

Ultime calcio - Lorenzo De Silvestri, difensore del Bologna, ha parlato del suo allenatore Thiago Motta ai microfoni di Radio Serie A:

"Il mister è arrivato in un momento molto delicato per noi, però ha portato un modo di giocare innovativo e ha portato un rispetto dei ruoli. Abbiamo iniziato a credere di poter giocare in questa maniera qua, ci ha dato tanta consapevolezza. Con i giovani è stato molto importante, ne ha fatti crescere tanti. Ha tirato fuori il meglio un po' da tutti e in campo adesso si vede. Adesso chiunque gioca per il Bologna lo fa con una consapevolezza importante: non conta tanto l'individuo ma la squadra. Questo è gran merito suo".