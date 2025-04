Bologna, Calabria: "Vogliamo fare più punti possibili contro Napoli, Atalanta e Inter! Poi lo scudetto se lo giocano loro"

Davide Calabria salta il Napoli! Il calciatore del Bologna si è infortunato ed oggi ha parlato così a Sky Sport in previsione del match di lunedì sera contro il Napoli: “Salterò sia il Napoli che Atalanta, poi vedremo se riuscirò a recuperare per la partita contro l’Inter e per la gara di ritorno di Coppa Italia con l’Empoli. Vedremo, per ora non dico niente... Affrontiamo tante squadre forti, praticamente tutte le prime in classifica. Ma stiamo facendo bene, sarà interessante. Affronteremo Napoli e Inter che si giocheranno lo scudetto fino alla fine, noi vogliamo fare più punti possibile. Poi lo scudetto se lo giocheranno gli altri, noi dobbiamo prepararci al meglio per questo finale di stagione”.