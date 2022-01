Bologna, Arnautovic: "Non sono felice, né per la sconfitta né per la mia prestazione. Ho sempre dolore..."

Ultime notizie calcio Napoli - Marko Arnautovic, attaccante del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN nell'intervallo della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Non sono felice, né per la sconfitta né per la mia prestazione personale. Non ho una risposta sulle mie prestazioni, ho questo dolore che scompare per un paio di giorni e poi ritorno. Durante le partite è un disastro, in questo momento la mia preoccupazione principale è la percezione del mio corpo".