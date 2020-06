Blocco retrocessioni in caso di nuovo stop? Preziosi pessimista: "Nostra proposta non sarà considerata..."

Ultime notizie calcio - Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha commentato a Radio RAI le possibilità che la proposta di bloccare le retrocessioni in Serie A in caso di nuovo stop diventi realtà:

"Prevedo che la nostra richiesta di un blocco delle retrocessioni in caso di nuova interruzione del campionato non venga presa in considerazione. La nostra è una proposta, un'indicazione: la FIGC ha l'autonomia sufficiente per decidere e noi dobbiamo rispettarlo. Abbiamo anche chiesto in via subordinata una limitazione delle retrocessioni, ma dovremo attenerci alle decisioni della Federcalcio”.