Blatter racconta l'esperienza pre-morte: "Ero in coma, vennero degli angeli. Gli dissi che non ero pronto"

Notizie Calcio - Esperienza premorte due anni fa per Sepp Blatter, nonché ex presidente della Fifa, quando si ritrovò in coma a seguito di un intervento chirurgico delicato.

Il racconto di Blatter, ex presidente Fifa, durante il periodo di coma

A raccontarlo è stato direttamente il dirigente ai microfoni di The Telegraph: “Ebbi allucinazioni mentre non ero vigile. Vidi degli angeli che vennero a prendermi per portarmi via, ma io dissi loro che non ero pronto e che non volevo partire. Loro dissero che dovevo morire perché mi aspettavano in paradiso, ma io rifiutai. C’erano anche delle signore vestite di bianco che si prendevano cura di me”.