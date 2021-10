Bisoli: "Spalletti ha trovato una quadratura importante, gli episodi razzisti faranno sempre parte della minoranza"

Pierpaolo Bisoli è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Non si possono vincere tutte le partite nel campionato italiano, ci sta che ci possa essere uno scivolone come capitato in Europa League, ma Spalletti ha trovato una quadratura importantissima. Brutti gli episodi razzisti, ma riguardano sempre la minoranza. In Italia abbiamo più cultura rispetto all’estero".