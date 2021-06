Birindelli: "Spalletti sarebbe dovuto arrivare al Napoli già prima di Ancelotti! Vi svelo perché Sarri non è tornato"

“Ho scelto di prendere una pausa dal calcio perché sono onesto con me stesso ed in questo momento non sentivo più la voglia di far parte di questo mondo - queste le parole di Alessandro Birindelli, ex calciatore, fra le tante, di Empoli e Juventus, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio:

"Spalletti? Avevo detto che sarebbe approdato al Napoli a campionato in corso. Non mi aveva confidato nulla, ma sapevo che Adl lo voleva già prima di Ancelotti. Questo è stato l’anno giusto per il suo approdo all’ombra del Vesuvio. Leggo che qualcuno dice non sia bravo sulla fase difensiva. Queste dichiarazioni mi fanno ridere, Luciano è uno che cura maniacalmente la difesa. Quando ho fatto il corso da allenatore a Coverciano sono andato spesso a seguire i suoi allenamenti, e posso dirvi che gente come Rudiger è diventata top proprio grazie all’allenatore. Poi non dimentichiamo che viene dalla scuola fiorentina, dalla quale provengono i migliori allenatori. Ne cito solo alcuni: Sarri. Allegri, lo stesso Mazzarri che è già stato al Napoli con grandi risultati. I tecnici toscani hanno una marcia in più perché, oltre alla vicinanza con Coverciano, sono seguiti da Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori, e sono soliti fare gruppo. Le lezioni non si fermano a Coverciano, ma continuano con la condivisione a casa di uno o di un altro. E poi lo sappiamo: i toscani sono curiosi, vanno sempre a guadare a casa altrui per carpirne i segreti. Perché Sarri non è tornato al Napoli? Credo ci sia stata la paura di non riuscire a ripetersi sui livelli dell’ultima stagione. So che a breve firmerà con la Lazio".