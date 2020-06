Bigon: "Coppa Italia? Il Napoli ha un piccolo vantaggio. Scudetto? Nel cuore quello azzurro e su Van Basten..."

Ultime calcio - Alberto Bigon è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Bigon

"L'aspetto psicologico è quello più importante dal punto di vista della preparazione delle gare. E' un qualcosa di unico quello che sta accadendo, mai successo prima. Dal punto di vista tattico è meno difficile da gestire. I dati oggettivi sono evidenti, il Napoli ha un piccolo vantaggio non avendo avuto contagi e soprattutto avendo vinto la gara di andata. Una gara secca, quasi un derby. Saranno preparati in tutti i sensi. Scudetto? Come calciatore lo scudetto del Milan lo porto con me, da allenatore quello di Napoli. Portare il secondo scudetto a Napoli e una supercoppa, sono traguardi straordinari. Van Basten e lo scudetto rubato? L'ho conosciuto, Marco, proprio nel '90, durante una gara della Nazionale di Lega. L'allenatore della Nazionale di Lega era l'allenatore che aveva vinto lo scudetto ed ero io. Italia-Inghilterra a Napoli era un evento importante e io potevo convocare tutti i tesserati della Lega e ho chiamato i mie preferiti e uno fu Van Basten. L'ho conosciuto come uomo, poi l'ho incontrato sui campi da golf. Le sue dichiarazioni mi risultano difficile da accettare. Mi sembra difficile che le abbia detto. Lo scudetto l'avremmo vinto lo stesso con 1 punto in più".