Biazzo: "Scudetto Napoli del '90? Ricordo la gara di Bologna ed un Lucio Dalla che tifava per gli azzurri"

Notizie calcio Napoli - Trent'anni fa il Napoli conquistava il suo secondo scudetto della storia battendo uno a zero la Lazio con gol di Baroni. I partenopei vincevano così il tricolore al termine di un lungo testa a testa con il Milan: "Fu un anno particolare per i partenopei perchè la squadra segnò il maggior numero di reti e collezionò il minore numero di sconfitte. Tutto - racconta intervenendo al TMW News Salvatore Biazzo volto storico della Rai - si decise alla penultima: il Milan perse a Verona e il Napoli vinse a Bologna. Ricordo bene quel giorno anche perchè feci la telecronaca di quel match al Dall'Ara con l'ex ct Fabbri al mio fianco insieme anche a Luis Vinicio. L'emozione fortissima fu quando arrivò il boato perchè il Milan era andato sotto, 2-1, al Bentegodi. Il gol di Baroni all'ultima gara con la Lazio poi fu quello decisivo. Quanto al calciatore determinante fu Maradona, per eccellenza: lui ha iniziato un'era diversa rispetto a quella di Pelè e Garrincha. Il calcio di Maradona è un'altra cosa ed è il più grande. Poi ci furono grandi performances da parte di Careca e non dimentico Alemao, era una grande squadra che funzionava alla perfezione. La partita più bella a mio parere resta quella di Bologna, che commentai. Quella vittoria fu straordinaria e la ricordo con particolare piacere perchè c'era un bolognese che faceva il tifo per il Napoli e si chiamava Lucio Dalla".