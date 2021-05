Biazzo: "No a Spalletti, ricordate cosa è accaduto con Totti? Insigne sarebbe a rischio..."

Napoli Calcio - Salvatore Biazzo, giornalsta, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il Napoli viaggia con probabilità molto alte di raggiungere la Champions. Difficile trovare un centrale all'altezza come Koulibaly ma il Napoli ha Manolas che è un giocatore sicuro. In attacca, ci sarebbe da vedere come sfruttare al meglio Osimhen. Spalletti? Lo cancellerei dalla lista per i suoi rapporti con Totti alla Roma. Potrebbe accadere la stessa cosa con Insigne.