Biazzo: "Nessuno vuole vincere questo scudetto, il Napoli può sfruttare il doppio incrocio Milano-Roma"

Salvatore Biazzo è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal':

"Questo è un campionato nel quale mi pare che tutte le squadre non vogliano vincerlo o sappiano vincerlo. Tutto questo apre alle speranze del Napoli ma le altre devono perdere. Domenica bisogna approfittarne, c'è l'incrocio Milano-Roma. Due risultati negativi delle milanesi potrebbe premiare il Napoli. Il problema, però, è in termini tecnici: Spalletti andrà in Champions League che è l'obiettivo primario. Però, se ti capitano occasioni, devi cercare di sfruttarle".