Biazzo: "Dybala? Dopo la cessione di Koulibaly i soldi ci sono, dipende dalla volontà del club"

Nel corso del TMW news è intervenuto Salvatore Biazzo, voce storica della Rai con cui abbiamo parlato del Napoli e della partenza di Koulibaly

"L'operazione era nell'aria, era il calciatore da cui poter ricavare tanti soldi. Il Napoli ha parecchi difensori e una soluzione interna si può trovare. Il problema è capire come la squadra crescerà soprattutto in avanti. Se la squadra si rinforza a centrocampo o in attacco con Dybala. Prendere Dybala è una questione di volontà. Sono stati ricavati oltre quaranta milioni da Koulibaly,

Politano è in vendita e vale venti milioni e sono stati risparmiati gli ingaggi di Mertens, Insigne e Koulibaly. Altri possono essere ceduti, come Malcuit e Demme. Sono stati messi in cassa 80-85 milioni e aggiungendo i 35 che De Laurentiis voleva spendere per il mercato si arriva a 110 milioni che è una cifra con cui fare uno squadrone. Ripeto, se c'è la volontà ora può essere preso Dybala".