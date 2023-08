Biazzo: "Domani vedremo il vero Garcia e le sue idee ma i tifosi sperano in qualche novità. Spalletti? E' successo un gran 'papocchio'"

Salvatore Biazzo è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Non ci sono stati test particolarmente importanti, quello che vedremo domani è una novità: vedremo le idee di Garcia e del nuovo Napoli contro chi ha fatto un po' il Napoli in serie B. Domani, attraverso le scelte che farà, vedremo il vero Garcia. Chi al posto di Kvara? Lo scorso anno abbiamo visto diversi calciatori al suo posto, potrebbe giocare anche Cajuste dal primo con Raspadori a sinistra. Anche i tifosi vorrebbero vedere qualche novità, come Natan ma giocherà Juan Jesus. Il Napoli deve partire alla grande, deve far capire che la musica non è cambiata. Garcia deve rispolverare Raspadori, la società ha speso tanto per averlo. Spalletti? E' successo un gran 'papocchio', guadagnerà altri tifosi in Italia ma perderà punti tra i tifosi del Napoli. Nell'accordo con il Napoli si parla di club e nazionale, quindi ha torto".