Biasin su Conte: “Fa sempre così: se vince è merito suo altrimenti è la società”

Ultime calcio Napoli - Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi del quotidiano Libero, giornalista di fede interista, ha parlato ai microfoni di Pressing, in onda su Mediaset:

“Conte è fenomenale, vince o arriva secondo e poi vince l’anno dopo, ma ha una costante, queste cose le ha sempre fatte. Ha paura di non vincere e si prepara il terreno.

Lui ora è a posto, se vince ha vinto lui, se non vince hanno perso loro, la società, chi non gli ha fatto la squadra, non l’ha fatto solo ora, ma sempre. Rosa? Gioca una sola partita!”.