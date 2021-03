Fabrizio Biasin è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Non sono pro sulla decisione di rinviare Juve-Napoli, si crea un precedente dove tutte si sentono in diritto poi di farlo in accordo tra club in una stagione complicata".